Candidato a presidente do Inter fecha com atacante Guerrero

O Inter vai tirar Guerrero do Corinthians, e ainda se reforçar com mais três jogadores de qualidade em 2015: Henrique, do Napoli; Dudu, do Dínamo de Kiev, mas que defendeu o Grêmio; e Nilton, do Cruzeiro. Todas essas contratações do time de Porto Alegre estão fechadas com o candidato a presidente Marcelo Medeiros, que concorre ao cargo nas eleições do clube deste sábado. Embora os representantes do atacante corintiano tenham desmentido a informação, ele está apalavrado com o peruano, que vai receber salário mensal de R$ 500 mil e 'luvas' de R$ 6 milhões.

Se ganhar as eleições, Marcelo Medeiros pretende fazer em janeiro um pré-contrato com Guerrero, de modo a garantir a transferência assim que o acordo do atleta com o Corinthians terminar, em julho. O Inter também acredita que esse pré-vínculo poderia forçar também uma transferência imediata do jogador. Medeiros aposta na permanência do técnico Abel Braga. O candidato disputa o pleito no clube colorado contra Vitório Píffero, candidato da oposição.

Apenas Guerrero viria no meio da próxima temporada. Os demais reforços apalavrados com o dirigente se juntariam ao elenco do Inter após as férias. Representantes das partes estiveram reunidos nesta quarta-feira em São Paulo, na Think Ball, das 18h às 21h. Tudo ficou acertado para desfecho após o resultado das urnas no Beira-Rio.

O zagueiro Henrique, que trocou o Palmeiras pelo Napoli, vai custar 2,5 milhões de euros (R$ 8,1 milhões). Dudu foi negociado por 3 milhões de euros, o equivalente a R$ 9,8 milhões. O jogador tem contrato assinado com o Dínamo de Kiev. Os valores de uma transferência de Nilton, de Minas para Porto Alegre, não foram revelados.