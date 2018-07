Candidato ao Prêmio Puskás, Marlone curte a cidade de Zurique, na Suiça

Enquanto aguarda a esperada decisão do Prêmio Puskás, de gol mais bonito do ano de 2016, que será anunciado nesta segunda-feira, na cerimônia de premiação dos melhores do ano da FIFA, Marlone curte a cidade de Zurique ao lado da esposa.

Em seu perfil oficial no Instagram, o meia corintiano deixa claro que está aproveitando ao máximo sua passagem pela Suiça. Ele divulga fotos do local, pede votos para a torcida alvinegra e já até fez um registro ao lado do zagueiro Puyol. Confira:

Almoçando com o meu amor. Daqui a pouco seguimos para a cerimônia de premiação da @fifaworldcup #MarlonePuskas #ADayInTheLife Uma foto publicada por Marlone (@marloneoficial) em Jan 9, 2017 às 4:29 PST

Meu capitão @carles5puyol e o troféu do nosso time campeão da pelada aqui na @fifaworldcup ☃️#MarlonePuskas #ADayInTheLife Uma foto publicada por Marlone (@marloneoficial) em Jan 9, 2017 às 3:20 PST

Já em Zürich para a cerimônia da @fifaworldcup amanhã! ⚽❄️☃️ #MarlonePuskas Uma foto publicada por Marlone (@marloneoficial) em Jan 8, 2017 às 7:30 PST