Candidato no São Paulo, Natel pede recontagem de votos de eleição para o Conselho

Candidato à presidência do São Paulo, Roberto Natel enviou carta em que solicita a recontagem dos votos da Assembleia Geral de Sócios do clube, que elegeu 100 novos conselheiros no último fim de semana. O pedido foi endereçado ao mandatário Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, e ao presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Abranches Pupo Barboza.

No texto, Natal dá 48 horas após a entrega da sua carta para que a sua requisição seja atendida. Ele ameaça acionar a Justiça caso a sua solicitação não tenha uma resposta positiva do comando do São Paulo.

Natel alega que houve erros na contagem de votos e indícios de fraude. A apuração foi lenta, tendo durado mais de 12 horas, em função de problemas no software que contabilizava os votos.

A Assembleia Geral do São Paulo contou com a participação de 2.498 sócios. Após revisão da contagem de votos, na última segunda-feira, foram eleitos 74 sócios pela chapa Juntos pelo São Paulo, ligada a Julio Casares, e 26 da Resgate Tricolor, associada a Natel.

Esses 100 conselheiros eleitos no último fim de semana vão compor o colégio eleitoral para a eleição presidencial do São Paulo com 151 conselheiros vitalícios. Assim, como Casares obteve a maior parte das cadeiras renovadas, ele é o favorito para a eleição, prevista para 12 de dezembro.