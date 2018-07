Candidatos à eleição no São Paulo lançam campanhas

A eleição presidencial do São Paulo, que será realizada em abril, tem até o momento dois candidatos, um de situação e outro de oposição. Ambos lançarão suas campanhas na próxima terça-feira, mas já divulgaram comunicados sobre suas pretensões para o comando do clube (veja o texto na íntegra abaixo).

Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, é o atual mandatário e oficializou Roberto Natel - que tinha se lançado candidato, mas desistiu - como seu vice. Do outro lado da disputa está José Eduardo Mesquita Pimenta, que já comandou o clube na década de 90, quando o São Paulo conquistou o bicampeonato mundial e da Libertadores.

Existe a possibilidade ainda de uma candidatura de terceira via, que está em construção, por parte dos conselheiros que está descontente com as opções apresentadas. De qualquer forma, a princípio será uma disputa entre situação e oposição de dois candidatos que possuem longa história no São Paulo.

Confira abaixo os comunicados de campanha:

São Paulo de verdade - Leco presidente

Tenho grande satisfação em comunicar à comunidade do São Paulo Futebol Clube que a Vice-Presidência da Chapa de Situação para o mandato de 2017-2020 será ocupada por Roberto Natel. São-paulino autêntico com serviços relevantes prestados ao clube, Natel foi uma das personalidades essenciais na deflagração do processo de reconstrução implementado por nós nos últimos 14 meses.

Nossa aliança sela a comunhão de propósitos e ideais que nunca deixou de existir entre nós. E representa mais uma garantia de implementação do novo estatuto, uma conquista histórica para o clube, aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo na nossa gestão.

Esta união só foi possível porque os grupos e lideranças políticas que desde o início deram sustentação, robustez e confiança à nossa candidatura a receberam com entusiasmo e de braços abertos. A todos e a cada um agradeço mais uma vez, publicamente.

Caminharemos juntos rumo a uma gestão mais profissional e ainda mais transparente, democrática e eficiente, pautados apenas pela honestidade e movidos pelo amor ao clube. Sim, nós somos São Paulo de verdade.

Carlos Augusto de Barros e Silva

Por um São Paulo gigante e vencedor

Somos 100 conselheiros e temos em comum um amor incondicional e eterno pelo São Paulo Futebol Clube. Decidimos deixar nossas divergências e discordâncias de lado por aquele que já foi o maior e mais respeitado clube do planeta. Foi durante as gestões do presidente José Eduardo Mesquita Pimenta que o nosso clube ultrapassou as fronteiras do Brasil para conquistar o mundo. Foram anos de conquistas, triunfos e vitórias que fizeram do São Paulo o maior do planeta. E tudo isso graças à competência, ousadia e visão estratégica do presidente Pimenta. Agora chegou a hora de recolocar o clube no caminho da excelência esportiva e administrativa. E não há ninguém melhor e mais capacitado para isso do que o presidente Pimenta. Basta de amadorismo, incompetência, falta de transparência e atraso. Junte-se a nós por um São Paulo unido, vencedor e verdadeiramente soberano.

Volta, Pimenta!

Candidato: José Eduardo Mesquita Pimenta

Coordenador geral: José Roberto Ópice Blum

Coordenadores: Antonio Donizeti Gonçalves, Denis Ormrod, Dorival José Decoussau, José Sorrentino Dias da Silva e Newton Luiz Ferreira