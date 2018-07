Candidatos à presidência se reúnem com a comissão técnica no Palmeiras

SÃO PAULO - Os candidatos à presidência do Palmeiras vão se reunir nesta quinta-feira com a comissão técnica e a diretoria para saber como andam as coisas no departamento de futebol do clube. Décio Perin, Paulo Nobre e Wlademir Pescarmona saberão como andam as negociações para a contratação de reforços e serão comunicados quem são os jogadores que não ficarão no clube para 2013.

A lista será divulgada pelo clube às 19h20, através do site oficial do Palmeiras. Antes, os candidatos conversarão com o gerente de futebol, César Sampaio, e o presidente Arnaldo Tirone, para falar sobre o time e discutirem sobre a situação de alguns casos, como do técnico Gilson Kleina e do meia Valdivia.

A tendência é que o treinador permaneça, independente do candidato vencedor, e que o chileno também fique, mas podem tentar envolvê-los em uma negociação.

Pelo menos mais três reuniões devem ocorrer até o fim do ano entre os candidatos e diversos setores do clube.