Candidatos ao título, Palmeiras, São Paulo e Flamengo fazem suas estreias na Copinha

Três candidatos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior fazem suas estreias nesta quarta-feira, quando 20 jogos encerram a primeira rodada e outros quatro iniciam a segunda. Além de Palmeiras, São Paulo e Flamengo, Cruzeiro e Vasco também merecem uma atenção especial.

Donos de quatro títulos, São Paulo e Flamengo fazem suas estreias contra os modestos CSE-AL e Forte Rio Bananal-ES, respectivamente. Os tricolores jogam em São Caetano do Sul (SP), que é a sede do Grupo 21, e os rubro-negros em Barueri (SP), sede do Grupo 29.

O jogo contra o Forte Rio Bananal-ES vai marcar o retorno do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já que em 2020 abriu mão da vaga porque utilizou o time sub-20 no Campeonato Carioca, enquanto que em 2021 a competição foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para conquistar o seu primeiro título da história na competição, o Palmeiras aposta em vários jogadores que atuaram no time profissional no ano passado. A estreia será contra o Assu-RN, em Diadema (SP), sede do Grupo 28.

Além dos três citados acima, dois grandes que entram em campo nesta quarta-feira são Cruzeiro e Vasco. Ambos não vivem bons momentos no profissional - financeiramente e esportivamente, pois estão na Série B do Campeonato Brasileiro - e apostam nas categorias de base para se reerguerem.

Em Itapira (SP), o Cruzeiro faz a sua estreia no Grupo 20 contra o Palmas-TO. Já o Vasco tem pela frente o Lagarto-SE, em Santana de Parnaíba (SP), cidade-sede do Grupo 24.

Segunda rodada

Tricampeão, mas amargando um jejum de 39 anos, o Atlético-MG faz a sua segunda partida contra o Andirá-AC, em Lins (SP), pelo Grupo 4. O grupo atleticano tem jogadores que foram convocados por Cuca para treinarem com os profissionais durante 2021. O principal deles é o meia Rubens, que acabou sendo relacionado para o último jogo do Brasileirão.

Confira as partidas desta quarta-feira na Copa São Paulo:

8h45

SKA Brasil-SP x Rio Claro-SP

11 horas

Paulista-SP x São Bernardo-SP

Vasco-RJ x Lagarto-SE

13 horas

Água Santa-SP x Real Ariquemes-RO

Desportivo Brasil-SP x Botafogo-SP

Ibrachina-SP x Inter de Limeira-SP

Nacional-SP x Capivariano-SP

13h15

Ceará-CE x Bragantino-PA

13h45

Mirassol-SP x Confiança-SE

15 horas

Linense-SP x Desportiva Aliança-AL

15h15

Coritiba-PR x Real Brasília-DF

Goiás-GO x Iape-MA

Náutico-PE x Serranense-MG

Palmeiras-SP x Assu-RN

16 horas

Taguatinga-DF x Sport-PE

17 horas

EC São Bernardo-SP x São Bento-SP

17h15

Andirá-AC x Atlético-MG

Itapirense-SP x Retro-PE

São Caetano-SP x Perilima-PB

19h15

Londrina-PR x Aster Brasil-ES

19h30

Cruzeiro-MG x Palmas-TO

Oeste-SP x Floresta-CE

São Paulo-SP x CSE-AL

21h45

Flamengo-RJ x Forte Rio Bananal-ES