Candidatos do Palmeiras divulgam pesquisas divergentes

A eleição para escolher o novo presidente do Palmeiras será neste sábado, a partir das 10h, em votação realizada na área social do clube e os dois candidatos divulgaram pesquisas sobre intenção de votos com números totalmente diferentes. Na do presidente Paulo Nobre, ele ganharia com quase o dobro de votos, enquanto a do oposicionista, Wlademir Pescarmona, ele seria o vencedor em uma disputa apertada.

A pesquisa feita por Nobre foi feita pela empresa Stochos e ouviu 651 sócios, através de ligações telefônicas. A margem de erro é de 3,7%. Segundo os dados, Nobre seria reeleito com 47,6% enquanto Pescarmona teria 25,3%. Não souberam 24,7% e não votarão em nenhum deles, 2,3%.

Os dados de Pescarmona são bem diferentes. Através de um call center feito pela campanha, 906 associados foram ouvidos e o oposicionista seria o eleito com 41% dos votos. Nobre teria 32% e 9% não vota em nenhum deles.

Cerca de 10 mil sócios estão aptos para votar. A eleição terá início às 10h e os sócios poderão votar até às 19h. A expectativa é que, por dentro das 20h já seja divulgado o resultado das urnas eletrônicas. O novo mandato tem início no dia 15 de dezembro.

O curioso é que o resultado da eleição deve ser divulgado durante o jogo do Palmeiras contra o Internacional, que se enfrentam a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.