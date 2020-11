Candidatos ligados ao esporte decepcionam em eleições municipais

Para o mundo do esporte, a eleição municipal em 2020 é para ser esquecida. Ex-jogadores e dirigentes tentaram aproveitar a popularidade obtida no esporte para serem eleitos no cargo de prefeito ou vereador, mas a maioria fracassou. Casos, por exemplo, de Marcelinho Carioca e Ademir da Guia, no futebol; Tiffany, no vôlei; e Popó, no boxe. Mas há quem tenha tido êxito, como Alexandre Kalil e Marcos Braz. Confira a situação de alguns dos principais esportivas que se candidatam nesta eleição (lista abaixo).

Entre os que tentaram o cargo de prefeito estão o ex-nadador Luiz Lima, no Rio de Janeiro, e o ex-judoca João Derly, em Porto Alegre. O ex-lutador de boxe, Popó, saiu como vice de Celsinho Cotrim, em Salvador, e também não teve sucesso. Entre os candidatos a vereador em São Paulo, estão os ex-jogadores de futebol Marcelinho Carioca, Dinei e Ademir da Guia, e a medalhista olímpica no salto em distância Maurren Maggi.

Leia Também Thomas Bach diz que COI espera que envolvidos sejam vacinados antes dos Jogos de Tóquio

Todos candidatos ligados ao esporte ficaram como suplentes. Ele poderão se tornar vereadores caso algum eleito não assuma ou deixe o cargo, mas mesmo assim, a uma lista por partido e eles não serão a primeira opção, necessariamente. Casos, por exemplo, dos ex-jogadores de futebol Carlinhos Bala (em Recife) e Paulo Rink (em Curitiba). A jogadora de vôlei Tifanny, em Bauru, e o ex-jogador de vôlei Rodrigão ficará na 'reserva' em Praia Grande.

Exceções

Uma das exceções é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). O ex-presidente do Atlético-MG foi reeleito ainda no primeiro turno com 784.307 votos (63,36%), mas vale ressaltar que ele vem de uma reeleição, então sua popularidade como dirigente do Atlético-MG pode não ter pesado tanto como na eleição passada. Outro eleito é Marcos Braz (PL), vice diretor de futebol do Flamengo. Ele teve 40.938 votos.

CANDIDATOS À PREFEITURA

Acelino Popó Freitas (Pros): ex-lutador de boxe - 1.578 votos - Salvador

João Derly (Republicanos): ex-judoca - 19.004 votos - Porto Alegre

Eduardo Bandeira de Melo (Rede): ex-presidente do Flamengo - 65.296 votos - Rio de Janeiro

Luiz Lima (PSL): ex-nadador - 180.336 votos - Rio de Janeiro

Fred Luz (Novo): ex-dirigente do Flamengo - 46.246 votos - Rio de Janeiro

Marco Antônio Lage (PSB): ex-dirigente do Cruzeiro - 33.141 votos - Itabira (MG) 2ª turno (sub judice)

CANDIDATOS A VEREADOR

Carlinhos Bala (PP): ex-jogador de futebol - 1.884 votos - Recife

Serginho (PV): ex-jogador de vôlei - 1.829 votos - Belo Horizonte

Paulo Rink (PL): ex-jogador de futebol - 1.607 votos - Curitiba

Reginaldo Hollyfield (DEM): ex-lutador de boxe - 1.120 votos - Salvador

Rodrigão (PSDB): ex-jogador de vôlei - 997 votos - Praia Grande

Chico do Judô (PSD): presidente da FPJ - 948 votos - Mauá

Sandro Viana (PP): ex-velocista - 517 votos - Manaus

Nonato (Avante): ex-jogador de futebol - 409 votos - Belo Horizonte

Ana Amorim (Patriotas): ex-jogadora de handebol - 381 votos - Blumenau

Adriano Gabiru (PMB): ex-jogador de futebol - 283 votos - Curitiba

Tifanny (MDB): jogadora de vôlei - 266 votos - Bauru

Odvan (MDB): ex-jogador de futebol - 228 votos - Campos dos Goyatacazes

Marta de Souza (Patriota): ex-jogadora de basquete - 96 votos - Santo André

Sérgio Araújo (Avante): ex-jogador de futebol - 81 votos - Belo Horizonte

Marcelinho Carioca (PSL): ex-jogador de futebol - 7.571 votos - São Paulo

Maurren Maggi (DEM): ex-salto em distância - 6.226 votos - São Paulo

Marcelo Aparecido de Souza (DEM): árbitro de futebol - 4.251 votos - São Paulo

Diego Hypolito (PSB): ex-ginasta - 3.783 votos - São Paulo

Dinei (Republicanos): ex-jogador de futebol - 2.956 votos - São Paulo

Kelly (PTB): jogadora de basquete - 464 votos - São Paulo

CANDIDATO A VEREADOR NÃO ELEITO (sub judice)

Ademir da Guia (MDB): ex-jogador de futebol - 744 votos - São Paulo