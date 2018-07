Candidatura ibérica aposta em apoio de astros do futebol A candidatura conjunta de Espanha e Portugal revelou nesta quarta-feira alguns membros da comitiva que levará a Zurique, na Suíça, para a eleição da sede da Copa do Mundo de 2018, marcada para o dia 2 de dezembro. E aposta no prestígio de astros do futebol para conquistar a simpatia e os votos do Comitê Executivo da Fifa.