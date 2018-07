Candreva renova e assina novo contrato com a Lazio até 2019

O meia Antonio Candreva ampliou o seu contrato com a Lazio por mais um ano, o que o manterá ligado ao clube de Roma até o final da temporada 2018/2019 do futebol europeu. Convocado para defender a seleção da Itália Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo deste ano, o jogador fez o anúncio da renovação nesta terça-feira, na estação de rádio da Lazio.

Candreva, de 27 anos, não revelou os detalhes do novo contrato, mas o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport afirma que o atual salário anual do jogador passará de 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 3,7 milhões) para cerca de 2 milhões de euros (R$ 6,2 milhões).

"Acho que se eu voltasse dois para trás, eu nunca teria pensado que iria chegar a este ponto. Parecia que eu tinha comprado casas em todas as cidades", disse Candreva, que até voltar para a sua cidade natal em janeiro de 2012 para reforçar a Lazio, jogou por Livorno, Juventus, Parma e Cesena, em uma série de acordos de empréstimo, enquanto estava sob contrato com a Udinese.

Na atual temporada, Candreva participou das quatro partidas da Lazio, sendo uma delas pela Copa da Itália, com dois gols marcados. Em 14º lugar no Campeonato Italiano, com apenas três pontos, o time volta a entrar em campo nesta quinta-feira, diante da Udinese, em casa.