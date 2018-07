Cañete faz treino físico e é oficialmente apresentado pela diretoria do São Paulo

SÃO PAULO - O meia Marcelo Cañete deu início aos trabalhos no São Paulo nesta segunda-feira, antes mesmo de sua apresentação oficial. O argentino correu ao lado de Lucas ao redor do gramado, no início da tarde, enquanto os demais jogadores treinaram em um dos campos do CT da Barra Funda.

Cañete só foi apresentado no final da tarde. Após assinar contrato de três anos, o reforço recebeu a camisa número 14 das mãos do vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

"Estou muito contente em jogar em clube como o São Paulo, um dos maiores da América. Em nenhum momento da negociação eu achei que não viria. Ainda bem que deu tudo certo. Espero ser feliz com esta camisa", declarou Cañete.

O argentino também afirmou estar feliz por poder jogar ao lado de Rivaldo, Luís Fabiano e Rogério Ceni. "O Rogério é um grande goleiro e tem um diferencial, que é marcar gols. Ele tem o respeito do grupo e é importante ter alguém assim no plantel. Estou contente de poder jogar com ele. O Rivaldo também. É um atleta que já ganhou grandes coisas na carreira", exaltou o meia.

Cañete ainda não tem previsão de estreia. Como estava de férias, o argentino precisa recuperar a parte física antes de iniciar os trabalhos com bola no São Paulo.