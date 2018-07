Cañete ganha elogios do clube e fica à espera de chance no São Paulo

SÃO PAULO - Marcelo Cañete começou o ano no São Paulo prometendo uma nova atitude e rapidamente ganhou elogios da comissão técnica e da diretoria durante a pré-temporada pelo comprometimento nas atividades, mas uma queda de rendimento o afastou da equipe e ele sequer foi relacionado nos últimos quatro jogos.

No entanto, o argentino parece disposto a reconquistar seu espaço e vem se destacando nas atividades. No treino desta sexta-feira, por exemplo, marcou um dos gols na vitória dos reservas sobre os garotos da base e mostrou bastante disposição. A atuação e o esforço não estão passando em branco para Muricy Ramalho, que o elogiou e disse que ele pode voltar a ser aproveitado em breve.

"Ele não ia fazer parte do grupo, começou bem e depois caiu. O dia a dia é muito importante, não sou de ficar paparicando jogador, falando toda hora o que o cara precisa fazer. Aqui tem que treinar duro, se comportar bem, essas coisas. Ele começou bem, caiu no treinamento e é lá que o jogador me convence. Agora voltou a treinar bem, está chamando a atenção e daqui a pouco ele vai aparecer de novo", disse o técnico.

Meia-atacante promissor formado no Boca Juniors, Cañete chegou a ser comparado a Riquelme e motivou o São Paulo a gastar cerca de U$3 milhões (cerca de R$ 7,1 milhões) em sua contratação em 2011, mas uma grave lesão no joelho o afastou dos gramados por quase um ano. Acima do peso, foi emprestado para a Portuguesa e só foi reaproveitado pelo time porque conversou com Muricy e disse que iria se empenhar.

O jogador tem sido escalado pelo lado direito do ataque, na vaga ocupada hoje por Pabon. Como Paulo Henrique Ganso atravessa momento ruim, ele pode aparecer como uma alternativa ao camisa 10 no setor de criação e agora espera uma oportunidade para voltar a mostrar serviço.