Canindé é liberado, mas Lusa termina o Paulista sem jogar em casa

A Portuguesa trabalhou muito para liberar seu estádio para jogos deste Paulistão. Mas o departamento de Competições da Federação Paulista vetou a realização da partida deste sábado contra o Red Bull Brasil por conta do curto espaço de tempo. A FPF alegou que a partida não poderia ser realizada no Estádio do Canindé em função do prazo mínimo exigido pelo Estatuto do Torcedor para uma mudança desta natureza. O jogo será realizado em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid.

Na última semana de março, a diretoria da Portuguesa providenciou todos os laudos técnicos exigidos pelas autoridades referentes à elétrica, hidráulica e para-raios, entre outras obrigações. Na quinta-feira, dia 26 de março, o presidente da Diretoria, Jorge Manuel Marques Gonçalves, e o vice-presidente Administrativo, Eduardo Melara, entregaram a documentação completa na sede da Coordenadoria de Atividade Especial e Segurança de Uso.

O estádio do Canindé foi liberado para 21.004 pessoas. A Polícia Militar realizou vistoria na segunda-feira, 30 de março, e solicitou novas melhorias para o clube. Baseado neste pedido, o presidente da Portuguesa, Jorge Gonçalves, assinou com o Ministério Público a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta, em que o presidente compromete-se a seguir um cronograma de obras para adequação do local.

Mesmo com a assinatura do termo, o Coronel Isidro Suita Martinez, vice-presidente do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, confirmou que a partida deste sábado não poderia ser realizada no Canindé em função do prazo mínimo exigido pelo Estatuto do Torcedor.