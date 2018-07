Cannavaro minimiza fato de jogar Copa sem clube

O zagueiro italiano Fabio Cannavaro já anunciou que não jogará pela seleção de seu país após a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. Agora, o jogador pode se desligar também da Juventus, já que a diretoria do clube de Turim ainda não o procurou para estender o vínculo contratual. Porém, ele garantiu, durante a preparação da Itália para o Mundial, que não se preocupa com a situação.

"Sou um capitão sem contrato. A opção de renovar com o Juventus está se expirando. Não houve conversas, porque a diretoria acaba de mudar. Falar de contrato agora seria pouco inteligente. Eles têm coisas mais importantes para pensar. Ir à Copa sem contrato não será um problema. Na minha idade, eu consigo lidar com estas coisas", disse o jogador.

Outro que anunciou que deixará a seleção ao fim do Mundial é o técnico Marcello Lippi. O treinador deverá dar lugar a Cesare Prandelli, ex-Fiorentina. O nome do novo comandante agrada o capitão italiano. "Gostei muito. Trabalhei com ele um mês no Parma. É um técnico que trabalha muito bem e creio que ele mostrará sua qualidade no banco da Itália", afirmou.