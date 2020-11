Cano dedica gol a Maradona e vê empate do Vasco como 'bom resultado'

O empate do Vasco por 1 a 1 com o Defensa y Justicia-ARG, nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contou com o protagonismo do atacante Germán Cano. O atacante argentino balançou às redes mais uma vez e fez questão de homenagear, em sua comemoração, o astro Diego Armando Maradona, que faleceu na quarta. O atacante correu para às câmeras e disse: 'Para você, Diego. Para você!'.

Após o final do duelo, Cano foi perguntado sobre a homenagem feita e também festejou o resultado conquistado como visitante na Argentina. Isso porque, agora, o time carioca joga por uma vitória simples para avançar no mata-mata da competição internacional. Ou até mesmo por um empate sem gols, porque fez um gol fora de casa.

"Dediquei (o gol) para Diego Armando Maradona, o líder de todos os argentinos. O gol foi para ele. E também para minha irmã. Fazia um ano que não a via e hoje tive um reencontro com ela. Tivemos um bom resultado aqui. A equipe funcionou como queríamos. Mas temos que jogar mais 90 minutos. Vai ser na nossa casa e esperamos passar de fase", disse Cano.

O duelo de volta acontece na próxima quinta-feira (03), desta vez no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, também às 21h30. O vencedor desse duelo irá enfrentar Bahia ou Unión Santa Fé-ARG.