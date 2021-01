Cano se antecipa ao Vasco e anuncia acordo por Benítez: 'Ele fica'

O Vasco ainda não oficializou a permanência de Benítez, mas a confirmação parece iminente, só dependendo da resolução de detalhes. Tanto que nesta sexta-feira o atacante argentino Germán Cano se "antecipou" ao clube e celebrou o acordo para que o colega siga em São Januário. "Ele fica", postou o camisa 14 em seu perfil no Instagram, em uma foto ao lado do compatriota.

A publicação de Cano com a legenda em espanhol lembra uma de 2017, de Piqué, quando o zagueiro usou a mesma expressão, em espanhol, para assegurar que Neymar iria permanecer no Barcelona, apesar do interesse do Paris Saint-Germain. O brasileiro, porém, acabou se transferindo ao time francês.

Benítez chegou ao Vasco em fevereiro, cedido por empréstimo pelo Independiente até o fim de 2020. Ele marcou dois gols em 26 jogos disputados, o último deles em 13 de dezembro, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

O novo acordo entre Vasco e Independiente prevê um novo empréstimo, agora por seis meses, pelo qual o clube carioca terá de desembolsar US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,35 milhão). Ao fim desse período, o time terá a possibilidade de adquiri-lo com o valor fixado em US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador argentino.

A expectativa é para que Benítez, com o acordo selado, retorne ao Rio nos próximos dias. Ainda sem ele, o Vasco vai enfrentar o Botafogo no domingo, em São Januário, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.