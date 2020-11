Cano testa positivo para covid-19 e deve desfalcar o Vasco nos próximos 3 jogos

O Vasco ganhou um imenso desfalque para as "decisões" dos próximos dias. O artilheiro Cano testou positivo para a covid-19 e deve ficar fora dos confrontos contra Ceará, Defensa Y Justicia e Grêmio.

Cano aguarda apenas a contraprova para ficar em quarentena de 10 dias. Autor dos últimos quatro gols da equipe, ele era a grande esperança para o Vasco superar o Ceará nesta segunda-feira e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Na quinta-feira o Vasco também tem jogo decisivo em São Januário, desta vez pela Copa Sul-Americana, e seria bom ter o artilheiro em campo para não apenas defender o empate sem gols.

Cano é muito importante para as pretensões do Vasco em seguir firme na Sul-Americana e não ser rebaixado. Ele anotou mais da metade dos gols do time no ano e praticamente em todas as vitórias. São 20 bolas nas redes adversárias, dos 39 anotados pela equipe inteira.

Benítez, outro argentino do elenco, é amigo de Cano e costuma conviver com o compatriota. O meia já havia se contaminado e pode ter transmitido o vírus ao atacante. Ele já se recuperou e deve voltar diante do Ceará. Mas a reedição da dupla será adiada.

O Vasco sofre com o surto de covid-19 no elenco, não tendo nem o técnico Ricardo Sá Pinto à disposição. Ribamar deve ser o centroavante diante do Ceará.