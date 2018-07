Cansaço preocupa o Palmeiras antes de clássico com o Corinthians

A maior preocupação do técnico Alberto Valentim, do Palmeiras, após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, é a recuperação física dos atletas. O time ficou duas vezes atrás no placar e, na próxima partida, vai enfrentar o líder Corinthians, em Itaquera, com cinco pontos de desvantagem (59 a 54).

“O que preocupa é recuperar eles fisicamente. Depois, com a semana cheia, vamos procurar fazer a mesma forma que temos jogado. Um time bem compacto, um time que está pronto para ganhar jogos fora de casa”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Allianz Parque.

“Vamos recuperar bem os jogadores. A partir de quarta-feira, quinta-feira, começamos a trabalhar com todos, para preparar bem para o jogo,” planeja o treinador.

Valentim utilizou as estatísticas para mostrar a boa atuação da equipe. "O time correu muito, tivemos 23 finalizações, 11 certas, com seis chances claras de gol. Tivemos uma posse de bola boa no campo do adversário. Eles fizeram cinco finalizações, todas no gol.

Ao longo da partida, Valentim precisou fazer alterações por questões físicas. Foram os casos de Edu Dracena e Keno. “Acredito que não teremos problema com o Edu, ele saiu por cãibra. Ele só sentiu por cansaço, vamos recuperar bem ele. Temos uma semana cheia para fazer isso."