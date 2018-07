Cansado após viagem, Inter empata com o Atlético-GO O Internacional preferiu ganhar dinheiro e disputar um torneio amistoso na Alemanha no meio do Brasileirão. Pagou pela decisão ao ficar apenas no empate sem gols, neste domingo, com o Atlético-GO, em pleno Beira-Rio, em jogo válido pela 13.ª rodada da competição.