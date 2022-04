Cansado de frustrações, Santos estreia no Brasileirão contra um Fluminense em êxtase

Após acumular nova frustração na temporada ao perder para o Banfield no primeiro jogo da Sul-Americana, o Santos tem outra estreia para encarar, agora pelo Brasileirão, contra o empolgado Fluminense, em partida na qual buscará a segunda vitória sob o comando do técnico Fabián Bustos. Os dois times se enfrentam no jogo de abertura da competição nacional, marcado para as 16h30 deste sábado, no Maracanã.

Com Bustos no comando desde o início de março, o Santos perdeu duas partidas, empatou outras duas e venceu apenas uma, na última rodada do Brasileirão, quando fez 3 a 2 no Água Santa e afastou o risco de rebaixamento. Como ficou fora das quartas de final do estadual, passou mais de duas semanas sem jogar até desanimar o torcedor novamente com a derrota para o Banfield, mesmo com as estreias de Maicon, Willian Maranhão e Rodrigo Fernández.

De qualquer forma, ainda é cedo para tirar conclusões sobre reforços que chegaram há tão pouco tempo em um elenco em reformulação. Contra o Fluminense, aliás, há a possibilidade de mais estreias, pois os atacantes equatorianos Bryan Angulo e Jhojan Julio, ambos recém-contratados, viajam com o elenco para o Rio de Janeiro.

"Eu estava treinando normalmente no Equador. Não treinei somente na semana em que precisei viajar. Estou pronto para jogar. Se o professor precisar, estou bem fisicamente e com muita vontade de jogar o Brasileirão e ajudar o clube. Estou ótimo fisicamente", afirmou Julio ao ser apresentado na quinta-feira.

Com novas opções para escalar o time, Bustos também terá que lidar com desfalques, pois o atacante Léo Baptistão segue se recuperando de dores na panturrilha e o zagueiro Kaiky ainda não foi liberado após passar por um procedimento para corrigir uma fratura no nariz. Marcos Leonardo, que não jogou na Sul-Americana para cumprir suspensão, está novamente à disposição.

Assim como o Santos, o Fluminense teve sua dose de frustração na temporada, mas conseguiu superar o sentimento ruim. Depois de ser eliminado na pré-Libertadores pelo Olímpia, do Paraguai, a equipe comandada por Abel Braga se recompôs ao superar o Flamengo e voltar a conquistar o título carioca após dez anos. Alguns dias depois, venceu o Oriente Petrolero por 3 a 0 na Sul-Americana.

A conquista do estadual colocou o torcedor em estado de êxtase, e até o treinador Abel Braga entrou na onda de provocações. Na sexta-feira, durante a cerimônia de instalação da taça do estadual nas Laranjeiras, o experiente técnico fez uma piada com a invasão realizada por torcedores no CT do Flamengo na parte da manhã. “Me preocupa que causamos um pouco de dano, o Ninho hoje está sendo invadido e aquela coisa toda, me desculpa e que se f... eles”, disse.

O clima de euforia foi levado também para a última atividade antes da estreia no Brasileirão. O time fez um treino de portas abertas, acompanhado por cerca de dois mil torcedores, segundo os cálculos do clube. O dia movimentado também serviu para o ídolo Fred confirmar que irá se aposentar dos gramados no dia 21 de julho, portanto, caso vá a campo contra o Santos, iniciará a disputa do último Brasileirão de sua carreira. Reserva por causa da atual condição física, ele vem sendo aproveitado por Abel ao decorrer das partidas.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X SANTOS

FLUMINENSE - Fábio; David Duarte, Manoel e David Braz; Callegari, André, Yago Felipe, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Luca Pires); Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa (Jhojan Julio) , Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).