Cansado, Inter chega ao Brasil e já pensa no Atlético-GO Após a campanha do terceiro lugar na Copa Audi, disputada na Alemanha, a delegação do Internacional desembarcou nesta sexta-feira em Porto Alegre, onde, no domingo, enfrentará o Atlético-GO, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a proximidade entre a viagem e o confronto, os jogadores admitiram o cansaço, mas querem superação diante dos goianos.