Cansado, Neymar cobra mais participação de jogadores

SANTOS - Principal jogador do Santos, Neymar se mostrou insatisfeito com a postura acomodada dos companheiros de time após o empate sem gols com o Náutico, na noite de quinta-feira, na Vila Belmiro. Para o atacante, os jogadores precisam participar mais e dividir a responsabilidade nas partidas do time.

"Eu peço que meus companheiros apareçam para jogar e não fiquem parados olhando para minha cara para ver se vou resolver alguma coisa", reclamou o jovem jogador, após sofrer a forte marcação pernambucana. "São 11 jogadores. Se todo mundo começar a se mexer, vai confundir a zaga".

Maior responsável pelas jogadas ofensivas da equipe, Neymar foi deslocado para a armação na noite de quinta, em função similar a que exercia Ganso. No meio-campo, tentou organizar o time, gesticulando e conversando com os companheiros. Mas acabou neutralizado pela marcação.

Insatisfeito com o resultado, o atacante negou que o empate pudesse ser atribuído a qualquer motivação extra do Náutico. "Todo mundo vive falando que os outros times estão jogando com mais vontade. Não pode. O Santos dá tudo que um jogador pode ter. Então, tem de entrar com vontade dobrada, triplicada em campo".

As reclamações de Neymar ganharam o apoio de Muricy Ramalho. "Ele tem razão. Falamos isso no treinamento. Hoje [quinta] no intervalo foi igual. Sempre dobra a marcação. Às vezes, tem três em cima dele", comentou o treinador, que tentou evitar polêmica. "[A cobrança] É uma coisa natural. Mas é um garoto que não faz por maldade, mas que quer ver o Santos cada vez melhor".

Na avaliação de Muricy, Neymar está sobrecarregado por conta da sequência de treinos e de jogos, pelo Santos e pela seleção brasileira. "Ele vem treinando direto. Não quer parar nunca. Se entrega também. Viaja direto. Se cansa também. E nosso time também vem exigindo muito dele", admitiu.

O treinador também reconheceu que o Santos está sentindo falta de um armador de ofício, em substituição a Ganso. "A dificuldade é do time. Não estamos bem. Apesar do esforço deles, correm o tempo todo. Mas é isso, o time não está bem. Você põe atacante, coloca cara na frente, mas não tem alguém para pensar o jogo. Só temos carregador de bola. Isso é uma dificuldade, por isso estamos muito atrás de um jogador que pense o jogo", avaliou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 NÁUTICO

SANTOS - Rafael; Rafael Galhardo (Bill), Bruno Rodrigo, Durval e Gerson Magrão; Adriano (Henrique), Arouca e Felipe Anderson; Pato Rodríguez (Bernardo), André e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

NÁUTICO - Gideão; Patric, Alemão, Jean Rolt e Douglas Santos (João Paulo); Souza (Josa), Elicarlos, Martinez e Rhayner; Rogério (Kim) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Anderson e Gerson Magrão (Santos); Martinez, Patric e Alemão (Náutico).

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

RENDA - R$ 98.080,00.

PÚBLICO - 6.225 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).