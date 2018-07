Cansado, Sóbis será poupado pelo Flu contra o Goiás

RIO - O atacante Rafael Sóbis vai ser poupado pelo Fluminense para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vanderlei Luxemburgo confirmou que o jogador ficará no banco diante dos goianos, assim como Deco, que tem mais chances de entrar no decorrer da partida.

"Sóbis não está lesionado, apenas muito cansado. Por isso ele deve ser poupado contra o Goiás para estar em boas condições de enfrentar o São Paulo no próximo domingo", explicou preparador físico do Fluminense, Antônio Mello.

Na vaga de Sóbis, deverá jogar Samuel, que treinou como titular nesta terça-feira. Como Willian será mantido no meio-campo, a equipe terá: Diego Cavalieri; Igor Julião, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Willian e Felipe; Samuel e Fred.

Luxemburgo não quer pensar em poupar a equipe e vai usar o que de melhor tem à disposição, sem privilegiar o Brasileiro. "Não resta dúvida que, tendo a Copa do Brasil, são oito jogos para o título e entramos como todas as equipes, com condições de ganhar", comentou ele.

O treinador pode variar o esquema tático sem mexer nas peças, recuando Edinho para ser terceiro zagueiro e passando o time para o 3-5-2. Ele defende a opção por conta de o torneio ser mata-mata.

"Muda totalmente o conceito em relação ao Brasileirão. O espírito é outro. É preciso não tomar gols, procurar fazer gol tanto em casa, como fora. O enfoque é diferente", explicou o treinador.