'Cansei de jogador vaselina, sem garra', diz Juvenal Juvenal Juvêncio resolveu fechar 2011 em alto estilo. Em sua última aparição pública no ano, o presidente do São Paulo criticou duramente a atitude que, segundo ele, foi adotada por alguns jogadores e que foi fatal para o time ter falhado. Em um discurso inflamado, o dirigente falou sobre a reformulação que fará no time para a temporada 2012 e não perdoou os "preguiçosos".