Canteros admite 'sofrimento', mas exalta preparação do Fla

A cada início de ano, os jogadores do futebol brasileiro vivem uma verdadeira maratona de trabalhos físicos. A pré-temporada tem como finalidade colocar os atletas em boas condições físicas novamente e eles sabem da importância deste momento, mas nem por isso deixam de reclamar. No Flamengo, por exemplo, o volante argentino Canteros admitiu que tem sofrido com o rigor das atividades, mas exaltou a preparação do clube.

"Futebol é sofrimento, não tem outro caminho. Ainda mais no Flamengo, que tem que brigar sempre na parte de cima da tabela, em todas as competições", disse o jogador, que ainda elogiou a realização do amistoso contra o Shakhtar Donetsk no próximo domingo. "Pegar um time como o Shakhtar durante a preparação é importante para ver como estamos."

Canteros acredita que com a possibilidade de participar de toda a preparação do Flamengo, terá um ano ainda melhor do que o de 2014, quando chegou ao clube e logo se firmou como titular. "Me adaptei bem ao time e trabalho para seguir ajudando o Flamengo a ir para cima com minha capacidade. Quando cheguei, estava preparado, sabia para onde estava vindo, e superei tudo."

Análise semelhante fez o zagueiro Samir. O jogador também admitiu a exaustão com o intenso trabalho, mas sabe da importância de uma pré-temporada bem feita. "A semana foi produtiva, e quem quer algo bom tem que ralar mesmo. Sei que sou novo, tenho muito a aprender e agradeço por ter o Vanderlei (Luxemburgo) e o Deivid ao meu lado. O professor sempre me cobra para ser um jogador de alto nível."