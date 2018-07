Canteros comemora chegada de Emerson Sheik ao Flamengo O volante Canteros considera que o Flamengo finalmente encontrou o bom futebol, de que careceu nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e exaltou a chegada de Emerson Sheik, em entrevista após o treino desta quinta-feira. O jogador também admitiu que o próximo confronto, diante do Atlético-MG, no sábado, no Maracanã, pode ser complicado e o time carioca vai precisar se atentar aos detalhes para emplacar a terceira vitória consecutiva.