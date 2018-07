Canteros e Alecsandro desfalcam Fla em terceiro coletivo da semana

Isso porque o também volante Canteros precisou ser poupado. Segundo os médicos, o argentino ficou na academia realizando trabalho de reforço muscular, mas não preocupa para o amistoso do próximo sábado, diante do Icasa, no Ceará.

Já o atacante Alecsandro pode ser desfalque para a partida em Juazeiro do Norte. Assim como acontecera no treino de quarta, ele ficou de fora da atividade desta quinta-feira devido a uma pancada sofrida no pé esquerdo.