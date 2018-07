Canteros rebate críticas no Flamengo: 'Sou profissional, sempre dou o melhor' O meia Canteros sabe que a fase do Flamengo está longe de ser o que a torcida esperava. O clube carioca fez péssima campanha no Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota por 3 a 0 diante do Atlético-PR no último fim de semana. O argentino concorda com as críticas à equipe, mas não parece convencido de que um ou outro jogador possa ser apontado como culpado.