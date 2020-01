Cantillo fica fora de lista inicial de inscritos do Corinthians do Paulistão

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista na quinta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, na arena em Itaquera. Para a partida, o técnico Tiago Nunes precisará fazer uma alteração de última hora. A novidade em relação à equipe que iniciou os jogos da Florida Cup será a presença do volante Richard no lugar de Cantillo, que não foi inscrito a tempo do duelo inaugural.

LEIA TAMBÉM > Cúpula da PGR avalia que Glenn pode ser denunciado mesmo sem investigação

A documentação não chegou a tempo e o nome do jogador não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF a tempo de participar da estreia do Estadual - a data limite foi até a noite de terça-feira. Capitão e titular absoluto da equipe, Cássio analisou o elenco e elogiou as novas opções que o treinador terá na temporada.

"Fagner e Gil a gente já se conhece há muito tempo, Pedro (Henrique) também. Ele saiu e foi campeão (da Copa do Brasil no Athletico-PR). Ele e o Camacho. É legal quando o jogador é emprestado e é vitorioso. Mostra o quanto são comprometidos. Lucas Piton é um grande menino, vamos dar suporte a ele. Cantillo é muito bom, temos também Bruno (Mendez), Marllon, Michel, Sidcley, estamos bem servidos com jogadores que são comprometidos e vão nos ajudar", opinou.

O Corinthians tem direito a inscrever 26 jogadores no Campeonato Paulista. A chamada Lista A inicial incluiu apenas 19 nomes. Cantillo será o 20º assim que seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário da CBF. A diretoria ainda busca reforços para o ataque e também para a zaga. A Lista B conta com atletas de até 21 anos e que estão no clube há pelo menos um ano.

Uma novidade no Corinthians na temporada será ver Cássio jogando com os pés. O novo treinador do Corinthians gosta que suas equipes saiam tocando a bola do setor defensivo ao ataque. E isso inclui também quem está na meta. O capitão do time alvinegro admitiu que não se sente à vontade, mas acredita que vai corresponder às expectativas.

"Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. Professor gosta que saia jogando para chegar a bola com mais qualidade para o pessoal do meio. Maneira nova, fico feliz de fazer parte desta nova etapa. Nós jogadores queremos evoluir, queremos melhorar. No começo você fica tímido, mas depois quer que o jogador toque para você, para você participar. Não vai ser do dia para noite, mas a gente acredita muito que vai dar certo. Estou muito feliz com esse novo estilo, espero agregar bastante para o time", afirmou o goleiro.

Confira a lista de inscritos do Corinthians:

Lista A:

Goleiros: Cássio, Walter e Filipe

Laterais: Fagner e Sidcley

Zagueiros: Gil, Pedro Henrique e Bruno Méndez

Volantes: Camacho, Richard e Gabriel

Meias: Ramiro, Luan e Mateus Vital

Atacantes: Boselli, Gustagol, Madson, Davó e Vagner Love

Lista B

Guilherme (goleiro) Matheus Donelli (goleiro), Lucas Piton (lateral-esquerdo) e Janderson (atacante).