Cantillo pode reforçar Corinthians diante do Juventude na despedida da temporada

O volante Cantillo poderá reforçar o Corinthians, em Caxias do Sul, quinta-feira, às 21h30, diante do Juventude, na despedida da temporada, quando será disputada a última rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano foi a novidade do treino, nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, após o empate com o Grêmio, na Neo Química Arena.

Cantillo foi diagnosticado com uma lesão muscular em 22 de novembro e desde então está em tratamento e fora da equipe. O atleta não deverá ter condições para atuar os 90 minutos e, desta forma, poderá ser relacionado pelo técnico Sylvinho para ficar como opção no banco de reservas.

Leia Também Sylvinho não vai antecipar férias no Corinthians apesar de vaga na fase de grupos da Libertadores

Outras duas opções para o treinador corintiano no duelo no Sul são o lateral Fagner e o volante Gabriel, que cumpriram suspensão diante do Grêmio. Já o atacante Róger Guedes, que levou o terceiro cartão amarelo, só volta a atuar em 2022.

Os jogadores que enfrentaram o Grêmio fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de uma atividade tática/técnica e depois de um coletivo, sob orientação de Sylvinho.

Com 57 pontos, o Corinthians acumula 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas no Campeonato Brasileiro. O time marcou 40 gols, mas levou 35.