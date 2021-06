Cantillo valoriza ponto fora na Bahia, mas alerta sobre fase ruim na Arena

Diante da inconstância vivida pelo Corinthians no início do Campeonato Brasileiro, o ponto somado no empate sem gols com o Bahia, neste domingo, foi valorizado pelo volante Cantillo. Como a partida, válida pela quinta rodada, foi disputada em Salvador, na casa do adversário, o colombiano considera que o resultado não é motivo de maiores lamentações, mas alertou para a necessidade de somar mais pontos.

Segundo Cantillo, um empate fora de casa pode, sim, ser considerado um placar positivo, desde que o time passe a fazer sua parte jogando como mandante. "Queremos fazer valer o ponto hoje como visitante, mas em casa não podemos deixar escapar mais pontos", comentou o corintiano em entrevista após o jogo, lembrando que a equipe perdeu os dois jogos do Brasileirão que disputou na Neo Química Arena até agora.

Leia Também Em jogo morno, Corinthians fica no empate sem gols com o Bahia pelo Brasileirão

Ao comentar sobre a atuação do time, o volante se mostrou satisfeito com a postura adotada em campo para lidar com a proposta de jogo do adversário. "Foi difícil, mas acredito que fizemos um bom jogo. É uma equipe complicada o Bahia, joga bem a bola e tem bastante homens entre as linhas", avaliou.

Com apenas uma vitória no Brasileirão, a única sob o comando do técnico Sylvinho, o Corinthians tem apenas cinco pontos somados em cinco rodadas. O triunfo solitário veio no início do mês, por 1 a 0, sobre o América-MG. Além dos empates com Bahia e Palmeiras, os comandados de Sylvinho perderam, em casa, para Atlético-GO e Red Bull Bragantino.

A busca pela primeira vitória na Neo Química Arena, para fazer vale o ponto conquistado na Bahia, como disse Cantillo, continua na próxima quinta-feira, quando o Corinthians recebe o Sport, pela sexta rodada do Brasileiro, a partir das 19 horas.T