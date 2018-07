Cantor da banda Jonas Brothers testemunha em julgamento do caso Fifa

O julgamento do caso Fifa, em Nova York, viveu situação inusitada nesta quinta-feira. O cantor Kevin Jonas, da banda Jonas Brothers, testemunhou no tribunal para confirmar a realização de um show do cantor britânico Paul McCartney em 2010, na Argentina.

Jonas testemunhou para confirmar a realização do show, que aconteceu antes da apresentação da sua banda, formada pelo trio de irmãos Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas - o grupo foi encerrado em 2013.

O testemunho do músico era importante para o julgamento porque a acusação queria confirmar a realização do show, que teria sido alvo de propina na forma de ingressos para cartolas sul-americanos acusados de corrupção. Kevin Jonas não tem nenhuma relação com a acusação ou com os réus do caso.

Ao dar o testemunho, o cantor disse que assistiu ao show de Paul McCartney, em Buenos Aires, antes de subir ao palco para a exibição de sua própria banda.