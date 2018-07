Cantor havaiano Sashamon revela seu amor pelo Corinthians

SÃO PAULO - O músico havaiano Sashamon, que está em turnê pelo Brasil, declarou seu amor pelo Corinthians e ganhou uma camisa personalizada do time - com seu nome atrás e o número 9, porque o instrumentista é fã de Ronaldo.

Sashamon, considerado um fenômeno da Surf music, conheceu o Corinthians por meio de dois amigos brasileiros. "Eles são torcedores fanáticos. Enquanto assistíamos a um jogo, se não me engano uma final, eles me emprestaram uma camisa. Então surgiu esse contato com o time."

O artista afirma ter ficado impressionado com a força da torcida corintiana e diz que conhece a história do clube por meio dos comentários de seus amigos. "Conheço um pouco do tanto que eles comentam. Sei que é um clube vitorioso, um dos mais importantes do Brasil e que vários jogadores foram importantes para a história da seleção brasileira de futebol." E explicou o motivo de ter escolhido Ronaldo como ídolo. "Adorava seu jeito ofensivo de jogar, e conseguiu fazer a diferença em muitas partidas."

Outros nomes importantes da música, como o vocalista Paul Di'Anno (ex-Iron Maiden) e os ingleses do Coldplay já ganharam igual homenagem.