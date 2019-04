Caos no Rio após fortes chuvas adia Fluminense x Luverdense para quarta-feira

O caos instalado no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade e grande parte da Baixada Fluminense causaram consequências até no futebol. A partida entre Fluminense e Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi remarcada desta terça-feira para esta quarta, no mesmo horário, às 19h15, no estádio do Maracanã.

As fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro começaram no final da tarde de segunda-feira e duraram até a madrugada de terça. Até o início da tarde já foram confirmadas quatro mortes em decorrência do temporal. Desde a noite de segunda o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o protocolo de estágio de crise, mas não evitou o caos em vários setores como transporte público e atendimento em hospitais.

No jogo de ida, disputado na última quarta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), os times empataram por 0 a 0. Nova igualdade com qualquer número de gols leva a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Quem vencer avança para a quarta fase, que é anterior às oitavas de final.

A equipe de arbitragem para Fluminense x Luverdense também será a mesma já prevista pelo sorteio: Rodrigo Ferreira e os assistentes Helton Nunes e Alex Santos, todos de Santa Catarina.

Mesmo com a mudança da data do jogo, o Fluminense deve ter força máxima na busca por dar uma alegria ao seu torcedor. O técnico Fernando Diniz vai contar com o retorno de Paulo Henrique Ganso. O meia não pôde enfrentar o Flamengo, no último sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca, porque estava suspenso - foi expulso na semifinal da Taça Rio (segundo turno). Ele pegou nove jogos de gancho, mas a punição vale apenas para o Estadual de 2020.

Com isso, Ganso está confirmado como titular e Daniel volta para o banco de reservas. Caio Henrique pode começar na lateral-esquerda no lugar de Ezequiel e Dodi é favorito para entrar no meio de campo.

Se o momento do time carioca não é dos melhores, o do Luverdense também não fica muito atrás. O clube foi eliminado na semifinal do Campeonato Mato-Grossense com duas derrotas para o Cuiabá - por 2 a 0, dentro de casa, e 3 a 0, na Arena Pantanal, no último domingo. Os resultados não abalaram a confiança no trabalho de Júnior Rocha, que segue no comando do time. O atacante Wilson Júnior, que vinha se recuperando de dores musculares, é a única dúvida. Se ele não tiver condições de jogo, Bryan entra no seu lugar.