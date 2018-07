Capello apoia Copa do Mundo no inverno no Catar DUBAI - O técnico da seleção inglesa Fabio Capello apoiou a idéia de fazer a Copa do Mundo de 2022 durante o inverno (do Hemisfério Norte), temendo que o forte calor do Catar force os jogadores a ficarem presos nos hotéis caso o torneio ocorra no verão.