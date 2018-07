Capello convoca Rússia 'caseira' para a disputa da Copa do Mundo

MOSCOU - O técnico Fabio Capello deu preferência para os jogadores que atuam no futebol russo na lista de pré-convocados divulgada nesta segunda-feira, a 31 dias da Copa do Mundo. Dos 30 nomes incluídos na lista provisória, que será reduzida para 23 atletas até o dia 2 de junho, 29 atuam na Rússia.

A exceção é o atacante veterano Pavel Pogrebnyak, de 30 anos. Ele atua no Reading, da segunda divisão da Inglaterra. O jogador, caso confirmado na lista final, disputará a primeira Copa já que a Rússia ficara de fora das duas últimas edições da competição.

Em compensação, Capello deixou de fora da lista os atacantes Andrey Arshavin (ex-Arsenal) e Roman Pavlyuchenko e o meia Dmitri Tarasov. Arshavin joga atualmente no Zenit, enquanto Pavlyuchenko e Tarasov defendem o Lokomotiv Moscou.

De volta ao Mundial após 12 anos, os russos vão jogar no Grupo H, com Bélgica, Coreia do Sul e Argélia. A estreia será contra a Coreia do Sul, no dia 17 de junho, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Confira a lista de convocados da Rússia:

Goleiros - Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Yury Lodygin (Zenit), Sergey Ryzhikov (Rubin Kazan);

Defensores - Alexander Anyukov (Zenit), Alexey Berezutskiy (CSKA Moscou), Vasili Berezutskiy (CSKA Moscou), Vladimir Granat (Dínamo de Moscou), Andrey Eshchenko (Anzhi Makhachkala), Sergey Ignashevich (CSKA Moscou), Alexey Kozlov (Dínamo de Moscou), Dmitry Kombarov (Spartak Moscou), Andrey Semenov (Terek Grozny), Georgi Schennikov (CSKA Moscou);

Meio-campistas - Vladimir Bystrov (Anzhi Makhachkala), Yury Gazinskiy (Krasnodar), Denis Glushakov (Spartak Moscou), Igor Denisov (Dínamo de Moscou), Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Yury Zhirkov (Dínamo de Moscou), Alexey Ionov (Dínamo de Moscou), Pavel Mogilevets (Rubin Kazan), Alexander Samedov (Lokomotiv Moscou), Victor Faizulin (Zenit), Oleg Shatov (Zenit), Roman Shirokov (Krasnodar);

Atacantes - Artem Dzyuba (Rostov), Maxim Kanunnikov (Amkar Perm), Alexander Kerzhakov (Zenit), Alexander Kokorin (Dínamo de Moscou), Pavel Pogrebnyak (Reading).