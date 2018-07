Capello diz que Inglaterra tem três vagas abertas

O treinador Fabio Capello disse neste sábado que ainda há três vagas no grupo de 23 jogadores ingleses que levará ao Mundial da África do Sul e que os candidatos terão uma última oportunidade de convencê-lo no domingo, em amistoso contra o Japão.

Tom Huddlestone, Aaron Lennon e Darren Bent jogarão contra a seleção japonesa em Graz para defenderem a possibilidade de irem ao Mundial, disse Capello, no campo de treinamento da sua equipe na Áustria.

"Vinte continuam comigo com segurança. Já conheço muito bem aos jogadores que estiveram conosco nas Eliminatórias", disse o italiano. "Aqui teremos novos jogadores. Para mim, estes são os que é mais importante estudar. Necessitamos saber tudo sobre quais posições podem ocupar no campo e o que fazem nos momentos-chave da partida", completou.

O meio-campista Gareth Barry melhorou de uma lesão e terá até segunda=feira para demonstrar que estará em condições de jogar a Copa do Mundo, disse Capello. Barry, que foi titular sob o comando do italiano, sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo no dia 5 de maio, em uma partida entre Manchester City e Tottenham e não treina desde então.

"É um jogador de contenção muito importante. Melhorou muito e o médico disse que está muito bem", afirmou Capello. "Mas temos que esperar até a última avaliação de segunda. Depois decidiremos se estará conosco na África do Sul".

O treinador também revelou que o veterano goleiro David James, que completará 40 anos depois do Mundial, será titular pela primeira vez em dez partidas. James sofreu lesões nos últimos tempos, mas também enfrenta a concorrência de Robert Green e Joe Hart.

Capello disse que decidirá os 23 nomes definitivos sozinho. "Eu decido. Se perdermos, quero sabe que perdi pelas minhas decisões", disse. "Mas necessitamos de líderes em campo e líderes no vestiário. Também uma coisa muito importante que disse aos jogadores é que quero ver o espírito inglês", completou. "Podem ter um técnico italiano, brasileiro, sueco, escocês, e podem aprender estilos diferentes. Mas quero ver o espírito inglês em campo".