Capello diz que Rooney está pronto para a Copa

Nos últimos dois meses, Rooney teve problemas no joelho, tornozelo e virilha. Desfalcou, assim, o Manchester United em boa parte da reta final da temporada.

"Rooney está bem. Estou realmente satisfeito com o que ele está fazendo porque já está cem por cento", afirmou o treinador nesta quinta-feira, ao Sky Sports Itália.

Em preparação para o Mundial, a Inglaterra disputa no domingo um amistoso contra o Japão. A seleção inglesa está no Grupo C, ao lado de Estados Unidos, Argélia e Eslovênia.