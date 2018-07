Capello já definiu cortes na seleção russa, mas não divulga nomes

MOSCOU - O técnico da Rússia, Fabio Capello, afirmou que já tem pronta a lista de 23 jogadores que ele levará à Copa do Mundo no Brasil, mas não fará o anúncio antes de 2 de junho, data limite definida pela Fifa para que todas as seleções divulguem seus convocados finais. O italiano ainda tem de fazer dois cortes em seu grupo.

"Eu já decidi qual será a delegação dos 23 jogadores para o Mundial, mas eu quero que os meus 25 atletas participem da preparação conosco até o fim do prazo", disse Capello, após vitória por 1 a 0 sobre a Eslováquia no amistoso disputado na segunda-feira, em Moscou.

Ele também aproveitou para elogiar a sua equipe no amistoso de preparação para a Copa. "Nós nos mostramos bem organizados, foi um bom ponto de partida. Mas definitivamente nós podemos jogar melhor, principalmente no ataque", pontuou. Antes do início da Copa, a Rússia ainda enfrentará a Noruega, em 31 de maio, e o Marrocos, em 6 de junho.

Os russos estreiam no Mundial contra a Coreia do Sul em 17 de junho, na Arena Pantanal. Na sequência, enfrentam a Bélgica cinco dias depois, no Maracanã, e jogam o último jogo da primeira fase contra a Argélia, na Arena da Baixada, em 26 de junho.