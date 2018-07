Capello minimiza preocupação com lesão de Rooney O técnico da seleção inglesa, Fabio Capello, reiterou nesta quinta-feira que a lesão de Wayne Rooney não o preocupa para a Copa do Mundo da África do Sul. O italiano explicou ainda que entendeu a decisão do treinador do Manchester United, Alex Ferguson, de utilizar o atacante na partida decisiva contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.