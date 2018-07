Capello pede ação contra 'roubo' de jovens talentos no futebol

O treinador italiano afirmou que, com a globalização do futebol, os clubes estão formando suas equipes jovens com jogadores vindos de todo o mundo, em geral em detrimento do desenvolvimento dos jovens de seu próprio país no longo prazo.

"É preciso estabelecer uma linha", disse Capello em uma conferência sobre futebol em Dubai.

"Os clubes buscam talentos ao redor do mundo e roubam os jovens jogadores. A Fifa deve aprovar novas regras. Falei com o (presidente da Uefa, Michel) Platini e, no futuro, os clubes serão proibidos de roubar jogadores muitos jovens."

A Fifa tem um estatuto, a Regra 19, que proíbe a transferência internacional de jogadores de menos de 18 anos, mas ela permite que a transferência ocorra se os pais do jogador se mudem para o país do novo clube por razões não relacionadas ao futebol.

Os principais clubes europeus são acusados de usar seu poder econômico para levar os melhores jogadores jovens do exterior. Com frequência, clubes ingleses e os times espanhóis Real Madrid e Barcelona buscam jovens talentos na América do Sul e na África.