Capello reduz lista e tira Pogrebnyak da seleção russa na Copa do Mundo

MOSCOU - O técnico italiano Fabio Capello reduziu nesta sexta-feira a lista prévia de convocados da seleção russa para a Copa do Mundo. Na última segunda, ele tinha chamado 30 jogadores. Agora, diminuiu o grupo para 25 e ainda fez uma troca, cortando o veterano atacante Pogrebnyak para aproveitar o jovem atacante Cheryshev no período de treinos antes da competição no Brasil.

Dos 30 convocados inicialmente, Capello colocou agora cinco no grupo de "suplentes", que não irão treinar com a seleção a partir de quarta-feira em Moscou, mas podem ser chamados caso alguém sofra uma contusão. Esse é o caso dos defensores Alexander Anyukov e Alexey Berezutskiy, do meio-campista Yury Gazinskiy e dos atacantes Vladimir Bystrov e Artem Dzyuba.

Além de reduzir o grupo, Capello fez um corte na lista prévia divulgada na segunda-feira. Assim, Pogrebnyak, que já fez sucesso no passado e joga atualmente na segunda divisão inglesa (Reading), não ficará nem mesmo no grupo de "suplentes". E, agora sem o atacante de 30 anos, a seleção russa para a Copa do Mundo passa a ter apenas jogadores que atuam em clubes da Rússia.

Com a saída de Pogrebnyak, o técnico abriu espaço no grupo para a entrada de Cheryshev, garoto de 23 anos que acaba de ser campeão da Liga Europa pelo Sevilla. Mas ele ficará apenas treinando com a seleção e já está oficialmente descartado para a Copa. Assim, Capello irá trabalhar com 25 jogadores, mas somente 24 estarão aptos a disputar o Mundial no Brasil.

A lista final para a Copa, com 23 jogadores, será definida até o dia 2 de junho. Antes de viajar ao Brasil, a Rússia disputará três amistosos, contra Eslováquia, Noruega e Marrocos. No Mundial, a seleção russa está no Grupo H, no qual enfrentará Coreia do Sul (em 17 de junho, na Arena Pantanal), Bélgica (no dia 22, no Maracanã) e Argélia (no dia 26, na Arena da Baixada).