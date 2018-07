Capitão, Alessandro diz viver momento mais importante no Corinthians

YOKOHAMA - O lateral-direito Alessandro chegou ao Corinthians em 2008 e participou da campanha que levou o time à elite do futebol brasileiro com a conquista da Série B. Mais de quatro anos depois, o jogador está no Japão para disputar a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea e, como capitão, poderá ter a honra de erguer o troféu em caso de título. Por isso, neste sábado, em Yokohama, palco da decisão, ele admitiu estar vivendo o "momento mais importante" da sua carreira.

"Cada um desses títulos tem uma importância diferente, e a gente sabe da importância que o torcedor brasileiro dá ao Mundial. Eu, que tenho 33 anos, e estou quase parando, estou tendo essa oportunidade, com chance real de título. É o momento mais importante da minha carreira", disse.

Apesar da possibilidade de ser campeão, Alessandro garantiu que ainda não pensa na possibilidade de levantar o troféu do Mundial de Clubes. "Vivemos um momento de ansiedade, vivo esse momento de alegria, mas sabemos que são 90 minutos de luta, de dedicação. Estamos nos preparando para viver cada momento, não dá pra imaginar uma cena dessas (levantar a taça), antes de decidir e correr os 90 minutos", afirmou.

Para a decisão com o Chelsea, Tite promoveu uma alteração no Corinthians ao sacar Douglas para a entrada de Jorge Henrique. O atacante foi instruído pelo técnico a ajudar Alessandro na marcação pelo lado direito da defesa e teve a sua escalação aprovada pelo lateral.

"O Jorge Henrique tem essa característica de marcação, é uma mudança tática importante, e que todos nós jogadores respeitamos. Espero que o Jorge e todos os outros façam uma excelente partida", comentou.