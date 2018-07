Capitão Alessandro exalta mentalidade do elenco do Corinthians

SÃO PAULO - Com um elenco cheio de opções, a disputa por posição tem sido intensa no time do Corinthians. Para o lateral e capitão Alessandro, um das armas corintianas é justamente a mentalidade do elenco, que entende as mudanças promovidas pelo técnico Tite e aposta no trabalho para ser titular.

"É preciso o entendimento de que, em alguns momentos, você vai ficar de fora", afirmou Alessandro, que é titular absoluto do Corinthians, mas tem o lateral-direito Welder como sombra na posição. "Em algum momento, você pode ficar fora e depois voltar bem. Essa é a mensagem que o Tite tem passado."

Nesse aspecto, Alessandro exaltou o trabalho do treinador. "Aqui (no Brasil) temos essa dificuldade de ser substituído, de assimilar, e o Tite já vem buscando colocar isso há muito tempo. Ele vai dar prioridade para quem trabalhar, quem está bem. É uma questão de aproveitar a oportunidade", disse.

Diante disso, o lateral disse não ter preferência entre os dois esquemas táticos que têm sido utilizados por Tite nesta temporada: com dois meias ou com três atacantes. "Gosto das duas formações, temos jogadores com muita qualidade para jogar nessas duas formações", avaliou Alessandro.

Autor de um dos gols da vitória corintiana sobre o Guaratinguetá, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, Alessandro garantiu estar preparado para jogar no esquema tático que o Tite escolher. "Acho que não muda jogar com dois meias ou mais um atacante liberado", explicou o lateral.