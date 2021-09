Capitão Casemiro se entusiasma com 8ª vitória seguida: 'Caminho está sendo feito'

A vitória sobre o Peru, por 2 a 0, no Recife, nesta quinta-feira, a oitava consecutiva da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem, deixou Casemiro entusiasmado. O capitão não conseguiu esconder seu otimismo com a possibilidade de classificação do time brasileiro para o Mundial de 2022.

"Sem dúvida é preciso ressaltar os oito jogos, mais um recorde batido. Acho que há muito tempo que não tinha oito vitórias consecutivas. E sempre pensando em Copa do Mundo. Não estamos classificados, existe respeito, mas tem que pensar em Copa", disse o atleta do Real Madrid, ainda no gramado da Arena Pernambuco.

Ao mesmo tempo que festejou mais um triunfo brasileiro, Casemiro ressaltou a ausência de vários atletas, que não puderam participar das partidas, e também destacou a presença de novos valores no time do técnico Tite.

"Um passo mais a frente. Mas com respeito porque a gente quer classificar primeiro, ter uma sequência maior. Faltaram muitos jogadores, deu oportunidade a outros. O caminho está sendo feito", afirmou o meio-campista.

A seleção brasileira volta a ser convocada no próximo dia 17 para os confrontos do mes de outubro. Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do duelo com a Venezuela, dia 7.