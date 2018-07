Capitão da Alemanha pensa na 1ª fase antes de falar em objetivos maiores

O capitão da seleção alemã, Philipp Lahm, disse que embora sua equipe tenha como meta a semifinal na Copa do Mundo da África do Sul e sonha em ir ainda mais longe, primeiro tem de se concentrar no objetivo inicial, que é superar a fase de grupos.

"Nosso alvo é a semifinal e sonhamos com mais, mas primeiro temos de nos focar na primeira fase", disse Lahm à imprensa alemã. "Temos um grupo muito mais difícil que em 2006 e a Copa começa para nós com três partidas em que temos de dar 100%", acrescentou o jogador.

Lahm também comentou a série de lesões que afetou a Alemanha, a mais importante delas de Michael Ballack, ex-capitão da equipe de Joachim Löw, e afirmou que o time não pode se abalar com essas baixas e que precisa seguir trabalhando normalmente. "Eu sei que teremos desfalques importantes, alguns deles fundamentais para o time, mas temos de seguir treinando e pensando no nossos objetivos", declarou Lahm.