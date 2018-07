Capitão da Alemanha vê Espanha como favorita na Euro

"A Espanha é a grande favorita. Depois, têm quatro ou cinco seleções que podem lutar para desbancá-la", afirmou Lahm, em entrevista à revista francesa France Football, quando lembrou que os espanhóis fizeram por merecer tal favoritismo, já que são os atuais campeões da Eurocopa e da Copa do Mundo.

Lahm, inclusive, disse que a seleção alemã aprendeu bastante após ter perdido justamente para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo da África do Sul, no ano passado. "Depois daquilo, aprendemos a ter a maior posse de bola possível. Foi nesse ponto que fizemos o maior progresso", explicou o lateral.

Por isso, Lahm disse estar otimista com as chances alemãs na Eurocopa. "Nossa confiança nunca esteve tão grande como agora. Os resultados têm sido excelentes e nosso jogo mostrou ser espetacular e eficaz", avaliou o lateral, ressaltando que a Alemanha ganhou os amistosos que fez com rivais como Brasil e Holanda.