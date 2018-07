Capitão da Colômbia vê time no mesmo nível do Uruguai Colômbia e Uruguai se enfrentam neste sábado, no Maracanã, em um dos dois duelos sul-americanos das oitavas de final da Copa do Mundo, que também terá a partida entre Brasil e Chile. Apesar do desempenho impecável dos colombianos no Grupo C, com três vitórias em três jogos, o zagueiro Mario Yepes, capitão da equipe, exaltou a tradição dos uruguaios e disse que a Colômbia irá respeitar o rival "assim como fez com todas as equipes até agora".