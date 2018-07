Capitão da Colômbia na Copa, Yepes anuncia aposentadoria

Chegou ao fim nesta quarta-feira a carreira do zagueiro Mario Yepes, capitão da Colômbia na Copa do Mundo de 2014. O defensor, que defendeu, entre outros, o Milan e o PSG, jogava pelo San Lorenzo desde o fim do Mundial no Brasil. Pelo clube argentino, ele levantou a taça da Libertadores do ano passado.

"A partir de hoje não vou fazer parte de nenhuma equipe como jogador. Convoquei essa coletiva de imprensa para agradecer a Deus, que me deu a oportunidade de fazer uma carreira repleta de vitórias e que deixou um legado para minha família e para muitos jovens da Colômbia", disse Yepes, numa coletiva em Cali.

Apesar de revelado pelo Cortuluá, Yepes se destacou com a camisa do Deportivo Cali. Depois jogou por River Plate, Nantes, PSG, Chievo, Milan, Atalanta e San Lorenzo. Pela seleção da Colômbia, foram mais de 100 partidas. O defensor chegou a dizer que se aposentaria com a camisa do Cali, mas não quis explicar os motivos de não cumprir com o prometido. Disse apenas ser ele o único responsável por esta frustração.