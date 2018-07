Ex-zagueiro do Liverpool, Agger se aposenta aos 31 anos

Daniel Agger, capitão da Dinamarca e ex-zagueiro do Liverpool, anunciou nesta quinta-feira que está encerrando a sua carreira, aos 31 anos de idade, por causa de problemas físicos que o impedem de atuar profissionalmente no nível que gostaria.

"Estes últimos anos têm sido difíceis. Penso que nos dois ou três últimos estive em um nível aceitável, mas isso não é suficiente para mim", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva, ao justificar o fim de uma trajetória que contou com 75 partidas em 11 anos defendendo a seleção dinamarquesa, pela qual fez 12 gols.

A Dinamarca, entretanto, não se classificou para a Eurocopa, que começa nesta sexta-feira, na França, assim como não foi à Copa do Mundo de 2014, depois de o time nacional do país ter disputado o Mundial de 2010 e a principal competição de seleções do futebol europeu em 2012.

"É triste, mas parar é a decisão certa. Estou orgulhoso da minha carreira", afirmou Agger, que vinha atuando pelo Brondby, da Dinamarca, desde 2014, após realizar oito temporadas com a camisa do Liverpool. Ele foi contratado pelo clube inglês em 2006 justamente junto ao Brondby, no qual iniciou sua carreira profissional e agora encerra a mesma.

Pelo Liverpool, Agger acumulou 232 partidas e fez 14 gols, mas sofreu com uma série de lesões ao longo de sua trajetória e acabou retornando ao Brondby. O anúncio do fim da sua carreira, porém, acabou sendo feito no Rosenhoj, clube dinamarquês que ele defendeu em sua infância. A sua última partida pela Dinamarca, por sinal, foi contra a Escócia, em março, quando atuou na condição de capitão.